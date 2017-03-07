Жилой комплекс "Изумрудный" расположен в тихом центре Барнаула. В шаговой доступности находятся парк отдыха, детские сады, школы, больницы и магазины. ЖК "Изумрудный" – это не просто комплекс в центре, это комплекс, доступный для каждого. До конца марта приобрести квартиру в строящемся доме можно за 990 000 рублей.
Застройщик комплекса поражает темпами строительства – уже закончен монолитный каркас, возведены все десять этажей дома и продолжается кладка стен, работы ведутся уже на пятом этаже здания. К концу марта все стены должны быть готовы, и уже в начале апреля строители приступят к остеклению.
Грамотные технические решения, заложенные при проектировании, выводят проект на новый уровень качества и комфорта, а яркий архитектурный облик и эксклюзивный дизайн фасада будут выделять его среди монотонной городской застройки.
Среди особенностей комплекса стоит отметить нестандартные для Барнаула крытые детскую и спортивную площадки, расположенные на первом этаже комплекса, который целиком будет передан жильцам дома. Также следует обратить внимание на такие особенности, как многоуровневая система безопасности, двор без машин, индивидуальные планировочные решения.
Квартиру в ЖК “Изумрудный” можно приобрести за 990 000 рублей. Данная цена будет действовать только до конца марта. Покупателям доступны все инструменты покупки жилья: материнский капитал, ипотека ПАО “ВТБ 24”, ПАО “РОСБАНК", рассрочка до конца строительства с доступным первоначальным взносом.
С проектной документацией можно ознакомиться на сайте: Изумрудный-жк.рф
Более подробную информацию можете получить в отделе продаж.
Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533-000.