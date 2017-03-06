Фото: anews.com
Руководство Государственной думы запускает реформу трех управлений аппарата. Об этом пишет в понедельник, 6 марта, газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к руководству нижней палаты.
Газета отмечает, что начало реформы подтвердил спикер ГД Вячеслав Володин. Изменения коснутся аналитического, экономического управлений, а также управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
Кроме этого, в руководстве Госдумы надеются, что правительство внесет в свой регламент поправки, которые усиливают взаимодействие парламента и кабмина в законотворческом процессе. Так, предлагается изменить процедуру проведения оценки регулирующего воздействия (во время этой процедуры оцениваются социально-экономические последствия документа – ред.) законопроектов депутатов. В парламенте хотят, чтобы правительство РФ обязательно проводило оценку регулирующего воздействия законопроектов. В данный же момент кабмин сам определяет возможность проведения такой оценки, подчеркивает издание.
В аппарате правительства газете не стали комментировать возможные поправки в регламент, заявив, что сейчас руководствуются действующими нормами. По информации издания, переговоры с правительством по поводу поправок в регламент кабмина могут завершиться в текущем месяце. Параллельно зеркальные поправки должны появиться и в регламенте нижней палаты.
Комментарии
Змеевик тоже реформировать будут?
Тут не управления нужно реформировать, а всю вертикаль, начиная с самогО!
Перед тем как делать, надо подумать. Где анализ "работы" подразделений Думы и СФ?
В своё время г.Слизка высказала мнение, что ГД можно сократить на 50%.