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Машина легендарного боксера из США Флойда Мэйуэзера-младшего сгорела в результате поджога в британском городе Бирмингеме, передает ТАСС со ссылкой на английское издание The Sun.
Известно, что злоумышленники подожгли минивэн спортсмена и скрылись. В это время сам Мэйуэзер встречался с болельщиками в торговом центре, которая состоялась в рамках его британского турне.
Отметим, что Флойд Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За свою карьеру он одержал на профессиональном ринге 49 побед и не потерпел ни одного поражения. При этом на его счету 26 нокаутов.
Свой рекордный гонорар в размере 210 миллионов долларов он заработал в мае 2015 года за бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо.
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