Фото: kosovaturk.com
Глава Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что Крым перешел к РФ на основании референдума, поэтому этот вопрос решен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью президента республики газете "Известия".
"Крым перешел к России на основании референдума <...> Крымский вопрос решен", – сказал Додик, отметив, что волю народа нужно уважать.
Кроме этого, президент республики указал на двойные стандарты западных политиков, напомнив, что Запад не признал результаты референдума в Крыму, однако при этом он считается с волей политической элиты в Косово, где референдум даже не проводился. Агентство напоминает, что в 2008 году там была провозглашена независимость от Сербии, республику не признали некоторые государства.
Также Додик полагает, что многие страны Европы выступают за снятие санкций с РФ, и такие настроения лишь нарастают. "Они попытались экономически ослабить Россию, но сами понесли серьезные экономические потери. В Брюсселе заявили, что накажут Москву, а Россия перестала закупать товары из ЕС и начала развивать собственное хозяйство, тем самым только окрепнув. Россия в целом ничего не потеряла. Поэтому отмена санкций — в интересах Европы", — цитирует его издание.
При этом президент Республики Сербской отметил, что западные страны боятся усиления РФ.
Комментарии
Наш чел,как и Трамп! Российские хакеры могут привести к власти в любой стране , кого хотят!
Скоро Ле Пен Мари к власти во Франции приведут.Олланд сказал,что такая угроза существует.Так и сказал- "угроза",демократ картонный.
Ну фсё! Сербы признали - щас с колен поднимемсо!
Ты не когда
Соку 6 марта 2017 г. 14:15 Ты не когда ------------- Брысь в школу, жертва ЕГЭ! В одно слово и через "И": НИКОГДА. ЗЫ никогда не говори никогда (с)
Как недавно сказал один умный еврей:"США быстрее вернут России Аляску, чем Россия вернет Украине Крым."
Да фиолетово. Если отдых - то Турко-Тайландо-Индонезия. Только невыездные силовики вынуждены переться в КрИм. Ито, в принудительно-добровольном порядке. Начальство вежливо просит в КрИм, а не в Сочи.