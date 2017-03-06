Фото: agro2b.ru
Житель Барнаула, желавший приобрести крупную партию тюльпанов к 8 марта, стал жертвой мошенников и лишился более 20 тысяч рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в конце февраля молодой человек на одном из сайтов бесплатных объявлений нашел информацию о продаже цветов.
"Созвонившись по указанному номеру с "продавцом", мужчины договорились о поставке крупной партии цветов. Однако неизвестный потребовал перечислить 50%-ную предоплату за товар на расчетный счет", – уточняют в полиции. В итоге мужчина перечислил на счет более 20 тысяч рублей.
Цветы к указанному сроку не пришли, а телефон мнимого продавца оказался отключенным. Мужчина обратился к правоохранителям.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Комментарии
барыгу кинули
да заблокируйте вы этот авито там одно жулье
Вот скажите почему сразу барыгу то? Человек крутиться как может, а его сразу.....
6.03.2017 13:54 - а не надо крутиться, надо жить, работать - если кушать хочется, а крутится волчок