В канун самого любимого для мужчин цветочно-конфетного праздника 8 Марта происходит одна и та же история. Все мужское население страны думает, как бы сэкономить на подарках для своих женщин. Да так, чтобы в глазах дамы выглядело примерно вот так

И все же предлагаем тебе не обольщаться, мой друг. Любая экономия в Международный женский день в сознании прекрасных дам выглядит не иначе как

Наша редакция предлагает включить воображение и немного подумать, что может случиться, если ты решил особо не раскошеливаться 8 Марта.

Только подумай, каким может стать твое пробуждение, если ты проснешься позже своей девушки и не приготовишь ей завтрак

Не питай иллюзий по поводу того, с каким сердцем любая женщина ждет подарка. Если коротко, то ее внутреннее состояние выглядит примерно так:

Хотя со стороны это ожидание может выглядеть иначе.

И если она не получит заветного внимания, то случится страшное

То есть девушка представляет себе, как она встанет утром, у нее не будет ни забот, ни хлопот. В ее душе солнечное и яркое ожидание.

Она ждет от тебя невероятного, космического, вселенского жеста.

Но ты просто взял и забыл. Или еще хуже, решил сэкономить жалкие бумажки, которые перед величием женщины ничто. Теперь не удивляйся, если твоя девушка взяла в руки острый предмет, но вовсе не для того, чтобы подрезать фрукты к полусухому шампанскому.

А ведь если задуматься, положение мог бы спасти какой-нибудь пустячок, от которого колючие розы превращаются в нежные и пушистые одуванчики.

А теперь весь вечер ты обречен терпеть раздражение и непонимание со стороны своей любимой.

Поэтому запомни: если ты хочешь видеть только уютную улыбку и добрые эмоции, не экономь на подарке в такой важный для всех женщин день.

С наступающим праздником, наши дорогие читательницы! И помните: нужно быть немного снисходительнее к вашим мужчинам...)