Фото: takiedela.ru
Воспитательницу детского сада Евгению Чудновец, которую ранее осудили на пять месяцев колонии за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере, освободили в зале суда, приговор отменен. Данное решение принял Курганский областной суд после внесения Верховным судом на его рассмотрение кассационного представления прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Чудновец Алексея Бушмакова.
"Чудновец отпущена из-под стражи в зале суда", – цитирует агентство собеседника.
По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, суд прекратил уголовное дело за отсутствием в действиях воспитательницы состава преступления. "За ней признано право на реабилитацию", – добавил он.
Агентство напоминает, что кассационное представление на приговор жительнице Курганской области Евгении Чудновец ранее внес в ВС РФ замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек. В представлении был поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. В конце февраля Верховный суд признал доводы Коржинека заслуживающими внимания и внес кассационное представление прокуратуры на рассмотрение в Курганский областной суд.
Воспитательницу приговорили к лишению свободы по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" за репост в соцсетях записи с издевательствами над обнаженным ребенком, которую сделали в детском лагере в Катайске Курганской области. По словам Чудновец, она не могла пройти мимо вопиющего случая. Отмечается, что в итоге к уголовной ответственности привлекли двоих вожатых лагеря.
В начале января текущего года воспитательницу поместили в карцер Шадринского СИЗО в Курганской области. Член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергей Зыков сообщил, что воспитательницу наказали за то, что она закрывала ноги одеялом в камере. Федеральная служба исполнения наказаний назначила служебную проверку для выяснения правомерности помещения Чудновец в карцер. Осужденная отбывала наказание в женской ИК-6 на территории Нижнего Тагила Свердловской области.
Комментарии
Вначале осуждают невинного, затем карцер, пытки-перевоспитание называется. Может пора уже наказывать братву, делающую карьеру на подобных делах...
Типа овального?