Фото: barnaul.org
Власти Барнаула продолжают подготовку к паводку. На особом контроле держится ситуация в микрорайоне Затон, который традиционно находится в зоне повышенного риска.
Комментируя ситуацию, глава администрации Центрального района краевой столицы Максим Сабына отметил: "При повышении уровня воды в реке Обь выше критических отметок в зону возможного подтопления попадает микрорайон Затон. Заключены соглашения о сотрудничестве с организациями на оказание услуг по питанию, обеспечению питьевой водой, по дезинфекции, а также с тринадцатью пунктами временного размещения для пострадавших в случае чрезвычайной ситуации жителей".
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Также заключены соглашения на предоставление речного транспорта для эвакуации жителей Затона и их имущества. Кроме того, решен вопрос об обеспечении людей продовольствием в период затопления талыми и паводковыми водами.
К данному моменту осуществлена ревизия пешеходных мостков и предусмотрена отсыпка низменных мест в микрорайоне.
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Как сообщает пресс-центр администрации Барнаула, подготовка к паводку вовсю ведется в Ленинском районе. "Выполнено строительство земляной насыпи в поселке Казенная Заимка, что позволит избежать подтопления земельных участков по улице Садовой. В районе садоводства "Обь-2" устроен водоотводный канал. В период прохождения паводковых вод 2017 года будет смонтирован мостовой переход для садоводов", – отметил глава района Александр Михалдыкин.
Кроме того, до минимального уровня выполнен сброс воды на реке Ляпиха, а до конца текущего месяца в Научном городке, Казенной Заимке, Землянухе, Березовке, Гоньбе обустроят траншеи и очистят от снега водопропускные трубы и лотки. Также в данный момент уже заключены соглашения о временном размещении населения в случае ЧС.
Напомним, в этом году и первая, и вторая волны паводка ожидаются очень сложными для Барнаула. Ранее глава городской администрации Сергей Дугин не исключил, что ситуация может быть тяжелее, чем в 2014 году. Тогда, напомним, в результате разгула стихии Республике Алтай и Алтайскому краю был нанесен очень серьезный ущерб.
Комментарии
Затонцы спешно шьютЬ кошельки - компенсации складывать.
не "может", а уплывет на фиг
и яхт-клуб у плывет и еще строящиеся прямо на берегу оби всякие гостиницы типа
говорят, нонче компенсации не будет,. Толкьо тем, кто имущество застрахует, тем и возместят, так что зря кошельки шьют.
6.03.2017 14:22 - гость -
Назовите хоть одну страховую компанию, которая согласится застраховать домик в Затоне. Они же не идиоты себе в убыток работать.
у меня машину жители затона на компенсацию купили, недешево так.