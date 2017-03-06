Фото: lizaalert.org
53-летний житель села Краснознаменка Курьинского района пропал в Алтайском крае более недели назад, сообщается на форуме поискового отряда "Лиза Алерт".
Местонахождение Виктора Слепцова неизвестно с 26 февраля текущего года.
Рост мужчины составляет 178 сантиметров, у него плотное телосложение, темные волосы с залысинами, а также усы и серые глаза. Он был одет в серую куртку, темно-серые джинсы и черные галоши.
Особыми приметами пропавшего являются родинка на правой щеке и шрам на правой руке.
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