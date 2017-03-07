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Алтайский государственный технический университет отметил свой юбилей

, ИА "Амител"
В честь этого события впервые для студентов политеха был организован Ползуновский бал

В первых числах марта крупнейший вуз Алтайского края – Алтайский государственный технический университет – отметил свой 75-летний юбилей. В честь этого события торжественные мероприятия прошли на краевых площадках. Второго марта впервые для студентов Алтайского политеха был организован Ползуновский бал.

Подготовка к мероприятию заняла несколько месяцев. Студенты с хореографами в перерывах между парами разучивали движения классического вальса, полонеза и польки, а после – шили костюмы. Также участникам пришлось обучиться бальному этикету. Сотни студентов смогли окунуться в эпоху XIX века и стали участниками исторического бала горных офицеров.
"Именно вы, студенты, пишете нашу историю. Благодаря вашим достижениям вуз стал известен не только в Алтайском крае и России, но и за рубежом. Очень надеюсь, что сегодняшнее действие придаст вам силы и принесет вдохновения для новых открытий и побед. Отныне Ползуновский бал станет традиционным мероприятием для вас", – поприветствовал гостей сам Иван Ползунов.

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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