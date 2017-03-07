Главные по юмору в русском рэпе, харизматичная комик-группа "ХЛЕБ" посетит краевую столицу с концертом, который пройдет 27 марта в баре-ресторане "Опера". Ребята представят барнаульцам свой новый альбом "Белый".
Коллектив "Хлеб", состоящий из трех человек (Денис Кукояка, Александр Шулико и Кирилл Трифонов), свой творческий путь начал в 2008 году и за это время весомо прославился своими саркастическими текстами и креативными клипами на грани фола, собирающими миллионы просмотров. Каждое их творение – это пародия на модный американский рэп, при этом все доводится до полного абсурда.
Это первый концерт команды в Барнауле, и, судя по тем площадкам, где ребята выступали ранее, среди которых клуб YotaSpace, мероприятие обещает быть достойным, бескомпромиссным и весьма масштабным. Все подробности можно узнать тут.
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