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Правоохранители подозревают двоих работников пилорамы в новосибирском рабочем поселке Сузун в тройном убийстве — жертвами стали коллеги злоумышленников.
Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, накануне днем в производственном помещении пилорамы были найдены тела троих мужчин с множественными рублеными ранами головы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что все жертвы преступления работали на указанной пилораме.
Также правоохранители установили, что к убийству причастны коллеги потерпевших – ранее судимые мужчины 27 и 33 лет, которых задержали по месту проживания.
Согласно версии следствия, в ночь на 5 марта работники предприятия распивали алкоголь. Во время застолья между ними произошел конфликт из-за того, что один из участников компании оскорбил другого.
"В ходе ссоры один из злоумышленников взял в руки топор и нанес своему обидчику множественные удары по голове. После чего с целью устранить свидетелей ударил топором второго потерпевшего, а его товарищ расправился с третьим. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте, а подозреваемые ушли домой спать", – уточняют в Следственном комитете.
Силовики изъяли улики и орудие преступления. Расследование продолжается.
Комментарии
похоже упились в усмерть, и ничего не поняли