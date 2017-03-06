Фото: yugtimes.com
Глава РФ Владимир Путин станет одним из персонажей мультфильма финского кинорежиссёра Катариины Лиллквист, передаёт ИА Regnum со ссылкой на Yle.
По ее словам, в данный момент создатели анимационной ленты делают куклу, которая будет изображать Путина. Российского лидера оденут в костюм тореадора, который ему велик. Лиллквист отметила, что данный мультфильм не похож на то, что она раньше делала в мультипликации.
Анимационный фильм будет снят в юмористическом жанре. Его художником является Юхо Юнтунен, к работе привлечены его каталонские коллеги.
По словам Лиллквист, в работе поднимается беспокоящий представителей Испании вопрос недвижимости, которой владеют политики РФ, а тему тореадора затрагивают, поскольку пять лет назад в Каталонии запретили корриду, что также волнует испанцев.
Отмечается, что Лиллквист и Юнтунен хотят издать книгу комиксов, где тоже будет фигурировать Путин.
Издание подчеркивает, что финансирование проекта идёт из Культурного фонда Финляндии.
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