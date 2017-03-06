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18-летний молодой человек подозревается в краже джемпера с витрины магазина в Бийске, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В правоохранительном ведомстве уточняют, что с заявлением в полицию обратился сотрудник отдела спортивной одежды, который обнаружил, что с открытой витрины пропал мужской джемпер стоимостью около трех тысяч рублей.
Личность злоумышленника была установлена благодаря камере видеонаблюдения.
"По подозрению в совершении кражи задержан 18-летний бийчанин. Похищенная вещь изъята. Процессуальное решение по данному факту будет принято в ближайшее время", – указывают в ГУ МВД.
Комментарии
клептоман развлекся
Ну вот, за 3 тыс дадут пятерик, а в Тальменка-банке миллиард сперли, дадут условно