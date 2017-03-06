Фото: thailandtravelpro.com
Жительница Москвы Ольга Сикач погибла в курортной Паттайе (Таиланд). Женщина выпала с балкона квартиры на 27-м этаже, сообщает в понедельник, 6 марта, ТАСС со ссылкой на Pattaya Now.
Издание отмечает, что инцидент произошел в воскресенье, 5 марта, на вечеринке в квартире, которая расположена в одном из местных кондоминиумов. Уточняется, что последний раз женщину видели живой на балконе, а некоторое время спустя ее тело нашли уже во дворе кондоминиума. При каких обстоятельствах она могла сорваться с балкона, все еще неизвестно.
С целью восстановления картины инцидента полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, которые установлены по периметру жилого здания. Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Агентству в российском посольстве в Таиланде сообщили, что дипломаты знают о произошедшем, но официального уведомления от властей до сих пор не получали.
Комментарии