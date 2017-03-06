Фото: barnaul.org
Власти Барнаула констатируют, что зачастую уборке снега мешают стихийные парковки, которые создаются в городских дворах.
Так, сотрудники управления коммунального хозяйства администрации Индустриального района и работники ГИБДД провели совместный рейд у нового корпуса школы №132.
"Газон и тротуар со стороны проезда Северного Власихинского этой зимой стали излюбленным местом для стихийной парковки. Автомобилисты не только нарушают правила благоустройства города Барнаула, но и мешают спецтехнике расчищать подъездные пути и тротуары", – подчеркивают в пресс-центре городской администрации.
В итоге полицейские и чиновники выявили 14 нарушителей. С автомобилистами провели профилактические беседы. В результате автомобили были убраны с газона, а проезд и тротуары к школе расчистили от снега.
Комментарии
о как
А на Энтузиастов гаражи убирают, угадайте где парковки будут?
Не хотят! На Молодежной и знаки поставили об эвакуации при ночной стоянке... толи гайцы плохо видят, толи у дорожников телефонов при себе никогда не бывает. К тому же, наблюдал как все это чистили, если можно назвать уборкой...
Проводите и дальше свои профилактические беседы - авось поможет?
мешает жоповозка уборке? под грейдер ее. бараны слов не понимают. им понятна только палка
А стихийную парковку около стоматологической поликлиники №3 уже год не замечают и обращаться бесполезно Татьянину она не мешает,а машины проехать не могут.
ну надо же. А Почистить пешеходки на Дзержинского, Мусоргского и Белинского тоже стихийные парковки мешают. А чайковского нормально почистить тоже парковки мешают. Плохой танцор - хороший папа
надо срочно принимать закон, разрешающий таранить снегоуборочной техникой припаркованные автомобили!
Да и вообще в последние годы администрация постоянно стремиться от всего самоустраниться! Будь то дороги, будь то срач во дворах, за который она должна спрашивать с УК, ТСЖ и т.п.... металлические гаражи, которые по закону не должны стоять там, особенно если рядом школы, детские сады. Нет детских площадок, спортивных кортов, зато металлолом! И это все с бездействия, либо при "участии" самой администрации!!! Не пора ли начать работать?!
В соседних дворах уже начали бороться с ночными парковщиками. Одной машине колеса проткнули, другой по капоту попрыгали.
- гость - 6 марта 2017 г. 17:03 --- вот и братья хохлы со своими бреднями опять пришли
Мне вот интересно, а кто помешал убрать снег на Змеиногорском тракте, в некоторых местах осталось 2 полосы из четырех! Просто ахтунг! Где эти сотни едениц техники?