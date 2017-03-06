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Подробности ранения генерала Петра Милюхина в Сирии сообщил "Коммерсант" — по информации издания, он пострадал при нападении боевиков на колонну.
Отмечается, что в результате погибли четверо российских военнослужащих. Сам инцидент, как указывает издание, произошел 16 февраля в провинции Хомс. Уточняется, что генерал ехал из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс в бронемашине "Тигр" в составе автоколонны.
По имеющимся данным, Милюхину предстояло оценить состояние и подготовку военнослужащих сирийской армии.
Примерно в четырех километрах от Тияса боевики подорвали машину, в которой был генерал, использовав при этом мощный радиоуправляемый фугас.
В результате погибли четверо из шести человек, ехавших в бронеавтомобиле. Генерал Милюхин получил очень серьезное ранение. Указывается, что ему оторвало обе ноги и выбило глаз.
Очень быстро генерала доставили на авиабазу Хмеймим, где в полевых условиях военные медики смогли спасти ему жизнь. Затем высокопоставленный офицер был отправлен в Москву.
Комментарии
значит кто то слил инфу что генерал поедет той дорогой, мина была заложена заранее.
Афган-2
6.03.2017 16:07 - гость - Афган-2
Нет, интернациональная помощь братскому сирийскому народу, и его бессменному лидеру Асаду, большого друга нашей страны.