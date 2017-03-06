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Полиция Турции арестовала россиянку Екатерину Б., которая может быть связана с убийцей посла РФ Андрея Карлова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал A Haber.
По его данным, в ноябре 2016 года россиянка связывалась по телефону с убийцей Карлова Мевлютом Мертом Алтынташем, а также звонила в Российский центр культуры в Анкаре. На допросе женщина призналась, что связывалась с убийцей в основном с помощью переписки в мессенджерах.
Газета Sabah добавляет, что 33-летняя Екатерина занималась в Анкаре сутенерством, организуя в отелях встречи крупных турецких бизнесменов с женщинами.
Сейчас россиянка находится под стражей в одной из тюрем турецкой столицы.
Напомним, Карлова убили вечером 19 декабря минувшего года в ходе его выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавшего на посла полицейского ликвидировали. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, СКР возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".
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