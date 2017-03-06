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Полиция задержала жителя Троицкого района Алтайского края по подозрению в краже у знакомого 40 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, накануне к мужчине в село Песьянка из села Петровка приехал в гости знакомый. "После совместного распития спиртных напитков хозяин всего на несколько минут отлучился из дома, а когда вернулся, то гостя уже не было. Через несколько дней мужчина обнаружил пропажу из кошелька 40 тысяч рублей. Об этом он сообщил в полицию", – указывают правоохранители.
Полиция задержала подозреваемого, который не стал отрицать вину и сообщил, что все похищенные деньги успел спустить на алкоголь и продукты.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
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