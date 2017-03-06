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Зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) предложил сделать драки между футбольными болельщиками из разных стран новым видом спорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт партии.
"Фанатские битвы можно превратить в спорт. Ввести правила, проводить соревнования команд", — цитирует портал слова парламентария.
Лебедев предложил направить агрессию фанатов в мирное русло таким образом. "Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько-то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия. С правилами можете ознакомиться на нашем сайте", — цитирует его слова "Лента.ру".
По мнению депутата, поединки между футбольными фанатами пользовались бы не меньшей популярностью, чем сами матчи.
Лебедев подчеркнул, что российские фанаты являются бойцами, но не хулиганами. Также он выразил уверенность, что РФ стала бы "пионером" в этом виде спорта.
Агентство отмечает, что ранее политик резко раскритиковал фильм британского канала ВВС о футбольных фанатах из РФ. Картина была основана на событиях Евро-2016, когда в результате столкновений пострадали десятки английских болельщиков. В РФ ленту расценили как попытку дискредитации ЧМ-2018.
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