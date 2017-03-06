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Роспотребнадзор подтвердил информацию о том, что на подмосковной птицефабрике выявлен очаг распространения гриппа птиц, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ведомство.
В данный момент организованы профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение рисков инфицирования людей.
"Организованы подворные обходы в ближайших к птицефабрике населенных пунктах, установлено ежедневное медицинское наблюдение за контактными с птицей лицами, проводятся лабораторные исследования материала от работников птицефабрики", – указывают в Роспотребнадзоре.
Также ведется разъяснительная работа с местным населением, контролируется реализация сельскохозяйственной продукции, проводится дезинфекция и уничтожение павшей птицы.
Отметим, что накануне в СМИ со ссылкой на источник появились данные о вспышке гриппа птиц на птицефабриках в Пушкинском, Сергиево-Посадском и Щелковском районах.
Грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью птицы. Заражению подвержен и человек. Яйца и мясо птиц могут быть источником вируса, поэтому не рекомендуется употреблять их сырыми или плохо приготовленными.
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