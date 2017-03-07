Одна из крупнейших строительных компаний Алтайского края — инвестиционно-строительная компания "Союз" – запустила продажи квартир в двух новых домах квартала "Времена года" в Барнауле. В понедельник, 6 марта, компания провела торжественную презентацию объектов, в строительстве которых использовались новые технологии и проектные решения.

На презентацию пришло около двухсот гостей. Это представители банков-партнеров, агентств недвижимости. Топ-менеджеры "Союза" подчеркнули важность партнерских отношений. Гости презентации, в свою очередь, выразили благодарность строительной компании за надежное и долговременное сотрудничество.

А презентовали в этот день два новых дома в квартале "Времена года". Уже идет строительство и начались продажи.

Этот микрорайон находится в границах улиц С. Ускова, Взлетная, Власихинская и пр. Энергетиков на юго-западе Барнаула. Здесь уже построено и заселено три дома. В квартале закрытые от транспорта дворовые территории с современными и безопасными детскими площадками, два входа в дом (с улицы и со двора), газоны, площадки для выгула собак, подземные парковки.

В конце 2018 — 2019 гг. начнется строительство школы. Еще важная инфраструктурная новость: в 2017 году в районе квартала по улице Взлетной будет построена дорога с ливневкой. В прошлом году компании пришлось строить временную дорогу за свой счет, пока это не успел сделать город на бюджетные деньги.

Итак, один из презентованных домов — на улице Взлетная, 115. Это будет новая серия планировки — 330. Главная особенность — высота потолков.

"В доме на Взлетной мы увеличиваем высоту потолков почти на 10 сантиметров — до 2,67 метра. Отлично расширяется пространство, дышится свободнее. Это важно сегодня для наших покупателей, многие из которых выросли в тесных хрущевках", — подчеркнула Елена Греб.

Компания продолжает работать над усовершенствованием звукоизоляции. По словам Елены Греб, от жильцов уже сданных домов на излишний шум жалоб нет. Но чтобы таких проблем не возникло никогда, в новых домах будут использовать технологию "плавающий пол".

В новом доме бесшовные стыки панелей, утепленная пожарная лестница и лестничные клетки. Квартиры будут иметь свободную планировку.

Второй дом — на Энергетиков, 14. Там использованы все те же технологии и будут доступны все те же преимущества, кроме более высоких потолков.

Заместитель генерального директора ИСК "СОЮЗ" Александр Мишустин отметил, что компания работает без привлечения банковских кредитов, на собственные оборотные средства и на средства, привлекаемые дольщиками.

"Но мы не ждем денег дольщиков, чтобы начать строительство. Мы начинаем работы за счет собственных средств. Сбор каркаса здания занимает пять-шесть месяцев. Покупатели и потенциальные покупатели квартир сразу видят реальный объект", — заверил Александр Мишустин.