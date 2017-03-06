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Трех человек утром в понедельник, 6 марта, насмерть сбил поезд в Арском районе Татарстана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МВД.
Уточняется, что при переходе железнодорожных путей погибли две женщины и мужчина. По данным пресс-службы, людей сбил поезд пригородного сообщения.
В то же время, по данным Приволжского следственного управления на транспорте СКР, две женщины и мужчина были смертельно травмированы в понедельник около 4:40 по московскому времени рядом с остановочной платформой "Качелино" Горьковской железной дороги грузовым поездом.
В сообщении сказано, что после того, как машинист заметил трех человек на путях, он начал экстренное торможение поезда, но наезд не удалось предотвратить.
Следователи проводят по факту произошедшего проверку. Они "готовят представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности при движении поездов и оборудовании подвижных составов видеорегистраторами", цитирует агентство сообщение.
Life же со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что, по предварительным данным, погибшие шли по путям на работу. Они привыкли, что поезда идут им навстречу, однако в этот раз грузовой поезд ехал со спины.
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