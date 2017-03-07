Ученые из американского штата Иллинойс выяснили, что стресс никак не способствует похудению человека. Об этом пишет сайт "Свободная пресса".
Специалисты исследовали связь между уровнем кортизола (гормон стресса) в организме человека и его весом. Выяснилось, что человек не худеет из-за стресса, а вот набрать вес, наоборот, может.
Оказывается, что чем больше в организме кортизола, тем выше вероятность появления жировых отложений.
Участие в обследовании принимали 2,5 тысячи человек в возрасте до 50 лет.
И им, и всем остальным ученые советуют: не стоит слишком мучить организм нервным перенапряжением.
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