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Жителя Новоалтайска ждет суд за совершение ДТП, в результате которого тяжкий вред здоровью получил водитель второго автомобиля.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, в ноябре прошлого года обвиняемый, будучи нетрезвым, сел за руль автомобиля "Тойота Гая". Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с машиной "Тойота Виста", в которой, помимо водителя, находились двое взрослых и двое малолетних пассажиров.
"В результате ДТП водитель автомобиля "Тойота Виста" получил телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред его здоровью", – указывают в надзорном ведомстве.
В данный момент обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.
Комментарии
Пьяный сел за руль-урод моральный и физический.
а где-то в Германии стритрейсерам за сбитого насмерть пенсионера дали пожизненное... Да здравствует российский суд, самый гуманный суд в мире!