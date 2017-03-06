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Жителя Новоалтайска судят за пьяное ДТП с тяжкими травмами

, ИА "Амител"
Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы

Фото: kursktv.ru

Жителя Новоалтайска ждет суд за совершение ДТП, в результате которого тяжкий вред здоровью получил водитель второго автомобиля.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, в ноябре прошлого года обвиняемый, будучи нетрезвым, сел за руль автомобиля "Тойота Гая". Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с машиной "Тойота Виста", в которой, помимо водителя, находились двое взрослых и двое малолетних пассажиров.

"В результате ДТП водитель автомобиля "Тойота Виста" получил телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред его здоровью", – указывают в надзорном ведомстве.

В данный момент обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

6.03.2017 16:58
***

Пьяный сел за руль-урод моральный и физический.

0  0
6.03.2017 17:08
- гость -

а где-то в Германии стритрейсерам за сбитого насмерть пенсионера дали пожизненное... Да здравствует российский суд, самый гуманный суд в мире!

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