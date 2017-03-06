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Количество так называемых фиктивных разводов в Алтайском крае за 2016 год заметно выросло по сравнению с прошлыми годами. Об этом в понедельник, 6 марта, в ходе пресс-конференции рассказал министр юстиции правительства Алтайского края Константин Портнягин.

По его словам, речь идет о чиновниках и представителях правоохранительных органов, которые переписывают имущество на своих бывших жен, а также устраивают фиктивные браки, чтобы получить определенную должность.

"В последнее время мы имеем увеличение фиктивных разводов, когда в силу той или иной причины государственные служащие, дабы избежать конфликта интересов при назначении на высокую должность, используют подобные механизмы. Их количество с каждым годом увеличивается. Это касается всех людей, которые выполняют работу с ограничением нахождения родственников на какой-либо другой должности. Кроме того, речь идет об уходе от имущественных обязательств. В частности, на бывших супругов переписывают имущество, чтобы его не декларировать", – заявил Константин Портнягин.

По словам министра юстиции правительства Алтайского края, при таких разводах сложно установить причину. Он отметил, что браки формально расторгаются, однако брачные отношения фактически сохраняются. Люди продолжают совместно проживать, вести совместное хозяйство. Также некоторые бизнесмены активно переписывают имущество на своих супруг при процедурах банкротства.

В целом, как пояснил Константин Портнягин, в 2016 году в Алтайском крае зарегистрировано около 14500 браков, что меньше, чем в 2015 году. Это связано, прежде всего, с демографической ямой. Что касается расторжений брака — 10369, то это также меньше, чем в 2015 году.

"Если разводы происходят ради того, чтобы образовалось два новых союза, — это не самый плохой вариант. По другой причине такие разводы огорчают", – добавил министр юстиции.

Отметим, что с фиктивными браками среди российских чиновников борются на самом высоком уровне. Так, в начале января депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев внес на рассмотрение законопроект, который должен был обязать госслужащих разных уровней декларировать доходы бывших супругов. Однако парламентарий отказался принимать законопроект о фиктивных браках. В итоге было решено проработать идею, высказанную на заседании еще одним зампредом комитета Натальей Поклонской, которая предложила ввести в законодательство понятие аффилированных с чиновником лиц. Тогда можно будет указать, что к таким лицам, связанным с чиновником, могут относиться и бывшие супруги.