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Средство от рака существует, но фармкомпании молчат об этом – ученые

, ИА "Амител"
Фармацевтическим компаниям невыгодно продавать дешевые природные средства

Американские ученые пришли к выводу, что средство по борьбе с раком существует, но озвучивать это не входит в интересы фармацевтических компаний, пишет vladtime.ru. Такое мнение выразил специалист в области онкологии Эдвард Гриффин.

По его словам, витамин В17, цена которого минимальна, может вылечить раковые образования, но его крайне сложно найти, ведь он запрещен уже четыре десятилетия. Ученый говорит, что существуют и иные способы лечения, но фармкомпании "пропускают это мимо ушей" и уж тем более не намерены тратить деньги на информирование людей о профилактике рака.

Другой ученый доктор Джон А. Ричардсон также подтверждает высокую эффективность витамина B-17, который известен также как "Лаэтрил". Самая высокая концентрация этого витамина содержится в косточках абрикоса. Также В-17 присутствует в перце чили, куркуме, грибах, овощах и сырых фруктах, льне, соке алоэ, черных семечках. При этом врачи отмечают, что злоупотреблять этими продуктами не стоит.


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