Рынок e-commerce интенсивно растет, и в современных реалиях перевод бизнеса в онлайн — жизненно необходимый шаг для любой компании.

Список тем семинара "Формула сайта: Все, что нужно знать о продажах в интернете" является очень обширной, вот лишь некоторые из них:

Как должен выглядеть современный интернет-магазин, чтобы привлекать внимание и удерживать клиентов?

Какая реклама в интернете действительно работает?

Как использовать социальные сети для продвижения своего бизнеса, новые технологии, маркетинговые фишки и актуальные тренды?

Также будут рассмотрены юридические тонкости ведения бизнеса в интернете: защита персональных данных клиентов, актуальные изменения в законодательстве, защита интеллектуальной собственности.

Семинар будет полезен собственникам бизнеса, директорам по развитию, руководителям отдела продаж и маркетинга, маркетологам и менеджерам по продажам.

Всего за один день слушатели получат 5 тонн полезной информации, которую другие ждут годами:

план действий по созданию интернет-магазина с нуля или улучшению существующего;

всё об актуальных интернет-технологиях, которые могут быть полезны вашему бизнесу;

эффективные инструменты привлечения и удержания клиентов;

средства защиты персональных данных, необходимые интернет-магазину, и другие юридические аспекты ведения бизнеса в интернете;

как оптимизировать складские процессы и увеличить скорость доставки заказа.

За 7 лет в цикле семинаров "Формула сайта" приняли участие более 48 531 слушателя в 20 городах России. В Барнауле мероприятие будет происходить в конференц-зале ИД "Алтапресс".

Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Количество мест в конференц-зале ограничено.

До окончания регистрации осталось 4 дня.

Дата и время мероприятия: 23 марта в 10:00

Место проведения: конференц-зал ИД "Алтапресс", ул. Короленко, 107