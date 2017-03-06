Фото: vk.com/barneos22
Автобус загорелся в центре Барнаула в понедельник, 6 марта, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Горит автобус около "Ультры". Пассажиры выбегают", – отмечает автор заметки.
На фото с места событий видно, как из автобуса валит густой дым. В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что выясняют подробности инцидента.
Комментарии
я его значить жду... а он панимаешь горит!
он не горит. это выхлопные газы китайского кирогаза
Дизилек в разнос пошел видимо, крайне неприятно стоять рядом с движком который остановиться не может