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Известный телеведущий Николай Дроздов выразил признательность губернатору Алтайского края Александру Карлину за поддержку социально значимых проектов и программ. Также он сообщил, что регион относится к территориям, которые имеют успешную практику в области экологической политики и позитивные признаки устойчивого развития, добавив, что экологические практики края признали одними из лучших в стране.
В письме на имя главы региона Дроздов отмечает, что экология для Алтайского края – это приоритетная задача, а желание найти экологическое равновесие между городом и природой "красной нитью проходит через Генплан развития региона". "Принимая во внимание достижения в части экологического равновесия, от лица международных экологов мне доверено передать Вам представление, что эффективные практики и опыт региона признаны одними из лучших в стране. Главной задачей Года экологии считаем достойно представить Россию на международном уровне и презентовать положительный опыт, лучшие и эффективные практики Вашего региона", – цитирует пресс-служба администрации региона Дроздова.
Он пригласил краевую делегацию поучаствовать в международном форуме, посвященном достижению экологического равновесия между городом и природой, добавляют в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. Дроздов подчеркивает, что победа и признание лучшей экологической практики региона на международном уровне "станет практическим подтверждением устойчивого развития края, приоритетности его политики".
В министерстве добавляют, что сейчас Дроздов ведет активную общественную деятельность. Он является академиком Российской академии естественных наук, доктором биологических наук и профессором. Дроздов – зампредседателя Комиссии по культуре Общественной палаты РФ, член оргкомитета по проведению Года экологии, представитель правления Международного экологического движения "Живая планета".
Комментарии
Дядя Коля, а уж народ то как благодарен, за экзотические проекты КАБа, слов нет, одни слюни..................