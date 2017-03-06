Житель Алтайского края убил бензопилой своего знакомого

Фото: vorkuta-online.ru
Суд в Алтайском крае вынес приговор жителю Третьяковского района за убийство знакомого, совершенное с использованием бензопилы.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, кровавая история произошла 23 октября прошлого года, когда между двумя мужчинами в ходе распития алкоголя произошла ссора.
"В ходе конфликта обвиняемый, взяв принесенную с собой бензопилу, причинил 36-летнему потерпевшему смертельное ранение", – указывают в ведомстве.
В итоге суд приговорил 28-летнего обвиняемого к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Комментарии
Техас однако.
Кожаное лицо. Резня бензопилой по третьяковски 2
Какие у нас на Алтае затейники однако, как не тема так убийство интересным способом, вот тут с бензопилой в гости пришел.
кинь мерканьских абсматрелись, вот по синьке и шизануло!