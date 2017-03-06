Житель Алтайского края убил бензопилой своего знакомого

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Суд в Алтайском крае вынес приговор жителю Третьяковского района за убийство знакомого, совершенное с использованием бензопилы.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, кровавая история произошла 23 октября прошлого года, когда между двумя мужчинами в ходе распития алкоголя произошла ссора.

"В ходе конфликта обвиняемый, взяв принесенную с собой бензопилу, причинил 36-летнему потерпевшему смертельное ранение", – указывают в ведомстве.

В итоге суд приговорил 28-летнего обвиняемого к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.