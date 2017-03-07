Фото: Вячеслав Мельников
Цветы к 8 марта в магазинах Барнаула не будут дорожать, как это было в прошлые годы. Об этом Amic.ru рассказали сотрудники сразу нескольких цветочных магазинов в Барнауле.
Так, по словам представителя магазина "Азалия", цена ничем не будет отличаться от обычных дней в году. В магазине отметили, что в Международный женский день пользуются спросом в основном тюльпаны, розы и хризантемы. Тюльпаны продаются от 55 рублей, а розы по 110 рублей.
Примерно такие же цены и в других крупных цветочных магазинах города. Мужчинам, которые решат купить цветы своим любимым в магазине "Флорист", за тюльпаны придется выложить около 80 рублей, а за розу – 120 рублей.
Однако в некоторых магазинах в честь праздника решили повысить цены на один из главных атрибутов Международного женского дня. По словам флориста "Виолетты", в этом году за неделю до 8 марта все цветы подорожали на 50 рублей. В основном мужчины покупают тюльпаны и розы, а для женщин постарше – комнатные цветы.
Отметим, что в прошлом году цветы в барнаульских магазинах к 8 марта подорожали сразу на 20-30% из-за высокого спроса и ажиотажа. Тогда цветы, прежде всего, подорожали из-за девальвации рубля. Подорожание в первую очередь коснулось растений, ввозимых из-за рубежа.
Чаще всего в день 8 марта женщинам дарят тюльпаны, которые считаются символом наступающей весны. В день 8 марта, как и в любой другой праздник, актуальны розы, которые по праву считаются королевами цветов.
Комментарии
мне главное еду и винишко! нафиг этот букет, воду менять лень, не менять вянут быстро... не... вот тортик и винишко, или колбаски сырокопченой или коньячной палочку да икорки баночку...
т.е., в среднем, все-таки, 115 рублей?
Ещё сегодня за корпоративные деньги попокупают по этим ломовым ценам, а завтра или снизят цены, или выбросят цветы. В такие дни розы по 110 руб - самые длинные, а обычные можно купить от 50. Так что если в перечисленных магазинах сразу задрано, то уже дальше повышать некуда.
мне главное еду и винишко
А получишь туалетную бумагу, батон хлеба и бифилин.
Лорику лишь бы пожрать
и что зато честно... а то мужикам мозги пудрите, те будные бабло тратят а потом ноеют что притащил веник лучше бы то или то!!! я столько таких разговоров наслушалась, это студенток цветами очаровывать, а нам зрелым лишняя забота за ними ухаживать, бутылку принес еды, молодец!!!! и готовить не надо и посидели душевно и есть о чем поговорить!!! а то вот прям ути пути!!
http://old.amic.ru/actions/good/10845/
Молодец Лариска сразу в койку!!!!!!! Вот это по нашему, ну а пожрать можно и потом или даже в процессе.
где я пишу что в койку??? в моем возрасте тока пожрать! про койку тут мой праздник, мои правила! )))