Фото: Вячеслав Мельников

Цветы к 8 марта в магазинах Барнаула не будут дорожать, как это было в прошлые годы. Об этом Amic.ru рассказали сотрудники сразу нескольких цветочных магазинов в Барнауле.

Так, по словам представителя магазина "Азалия", цена ничем не будет отличаться от обычных дней в году. В магазине отметили, что в Международный женский день пользуются спросом в основном тюльпаны, розы и хризантемы. Тюльпаны продаются от 55 рублей, а розы по 110 рублей.

Примерно такие же цены и в других крупных цветочных магазинах города. Мужчинам, которые решат купить цветы своим любимым в магазине "Флорист", за тюльпаны придется выложить около 80 рублей, а за розу – 120 рублей.

Однако в некоторых магазинах в честь праздника решили повысить цены на один из главных атрибутов Международного женского дня. По словам флориста "Виолетты", в этом году за неделю до 8 марта все цветы подорожали на 50 рублей. В основном мужчины покупают тюльпаны и розы, а для женщин постарше – комнатные цветы.

Отметим, что в прошлом году цветы в барнаульских магазинах к 8 марта подорожали сразу на 20-30% из-за высокого спроса и ажиотажа. Тогда цветы, прежде всего, подорожали из-за девальвации рубля. Подорожание в первую очередь коснулось растений, ввозимых из-за рубежа.

Чаще всего в день 8 марта женщинам дарят тюльпаны, которые считаются символом наступающей весны. В день 8 марта, как и в любой другой праздник, актуальны розы, которые по праву считаются королевами цветов.