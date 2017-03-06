Фото: youtube.com
В сети набирает популярность видеоролик, на котором вертолет поднимается словно при выключенном винте. Запись, размещенную на видеохостинге YouTube 3 марта, посмотрели уже свыше одного миллиона раз.
На кадрах видно, как воздушное судно плавно поднимается и летит, но при этом его лопасти будто не вращаются.
Портал "Популярная механика" отмечает, что это видео является напоминанием того, что кино – это много фотографий подряд. Поскольку на последовательных картинках вещи находятся каждый раз в новой точке, человеческий мозг полагает, что они движутся по экрану.
Подчеркивается, что качество передачи движения на видео зависит от таких параметров камеры, как выдержка и частота смены кадров. Первый параметр обозначает время, за которое камера собирает свет на фоточувствительный элемент. Чем дольше это время, тем более размытыми будут кадры.
Частота смены кадров показывает, сколько картинок сменяется за секунду видео. В данном ролике с вертолетом частота смены кадров совпала с периодом обращения лопасти на 360 градусов или со временем, за которое лопасть успевала занять положение одной из соседних лопастей. В итоге камера каждый раз фиксировала один и тот же рисунок, из-за чего казалось, что лопасти стоят на месте. А благодаря маленькой выдержке лопасти на видео оставались очень четкими.
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