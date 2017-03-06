Автомобиль сбил пешехода в центре Барнаула и скрылся с места аварии

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Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда автомобиля на 29-летнего пешехода, произошедшего на проспекте Социалистическом.
По данным городской ГИБДД, инцидент случился еще 2 февраля около 13:00 у дома №78.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие , наезд на пешехода-мужчину 29 лет неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – указывают в Госавтоинспекции.
Граждан, что-либо знающих о данном инциденте, просят обращаться по телефонам 393-554, 391-090, 393-555.
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