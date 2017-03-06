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Малоизвестная частная компания "Новые проекты" получила российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе в Крыму, сообщает газета "Коммерсант".

Источники издания отмечают, что в конце 2016 года директор ООО "Новые проекты" Антон Дорноступ уведомил Роснедра о намерении компании составить план работ на участке Глубокая. Предполагается, что первая поисковая скважина будет пробурена в течение восьми лет. На сайте pravo.gov.ru отмечается, что премьер-министр Дмитрий Медведев еще в июне прошлого года распорядился выдать компании лицензию на этот участок на 30 лет.

Издание пишет, что компания владела лицензией на участок с 2012 года, однако тогда она была украинским юрлицом. Ресурсы "Новых проектов" по C3 в 2011 году оценивались в 8,3 миллиона тонн нефти и 1,4 миллиарда кубометров газа. После того, как компания получила российскую лицензию, площадь Глубокой сократилась до 338 квадратных километров, отмечает газета. При этом источники "Коммерсанта" в отрасли подчеркивают, что не слышали о "Новых проектах".

Изначально их собственником была киевская "Фосизонс Трейд", однако в декабре 2015 года компанию продали бывшему заместителю главы Ялты Виталию Мостовому. С мая минувшего года 99% "Новых проектов" владеет принадлежащее Дорноступу АО "Главнефтесервис", а оставшийся процент у Олега Кочагова (главы АО "Полюс Логистика", структуры "Полюса").

Отмечается, что появление частной компании на шельфе стало неожиданностью, поскольку по закону там разрешают работать лишь госкомпаниям, за исключением "старых" лицензий, которые были выданы до мая 2008 года. После воссоединения полуострова с РФ обладатели украинских лицензий могли переоформить их в упрощенном порядке до 1 октября 2015 года, чем могли воспользоваться "Новые проекты", если обратились в Роснедра и прошли необходимую проверку Минобороны и ФСБ, добавляет газета.

Источник "Коммерсанта", близкий к "Новым проектам", отметил, что изначально у инвесторов еще украинской компании был план наладить добычу газа для поставки в Крым, однако он сомневается в реализации этого проекта.

Два собеседника газеты в правительстве утверждают, что бенефициаром "Новых проектов" является украинский бизнесмен Сергей Курченко, который живет в российской столице после госпереворота на Украине. Однако собеседник издания, близкий к компании, это отрицает.