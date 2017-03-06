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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отмену приговора воспитательнице Евгении Чудновец, заявил, что Кремль традиционно не дает комментариев по поводу решения суда. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что решения судов нужно уважать, добавив, что данное решение "можно только приветствовать". Песков напомнил, что Владимир Путин обещал не оставить данную ситуацию без внимания, "что, собственно, и произошло".
Напомним, в понедельник, 6 марта, президиум Курганского областного суда отменил приговор Чудновец, которая в 2016 году получила полгода тюрьмы за репост в социальной сети видеозаписи с издевательствами вожатых над обнаженным ребенком в лагере. Сама воспитательница заявляла, что пыталась так привлечь внимание к проблеме.
В ГУ ФСИН по Свердловской области пояснили, что Чудновец покинет колонию в Нижнем Тагиле после того, как администрация учреждения получит оригинал решения суда.
Адвокат Чудновец Алексей Бушмаков сообщил агентству, что его клиентка собирается потребовать от властей компенсацию за незаконное нахождение под стражей.
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