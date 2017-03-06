Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин лично поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, а также подарил ей скульптуру "Чайка садится на Волгу" и картину "Чайки над Волгой", сообщает "Интерфакс".
Отметим, что 6 марта первая женщина-космонавт празднует 80-летний юбилей. Агентство напоминает, что "Чайка" — это позывной Терешковой во время ее полета в космос.
Путин на встрече сказал, что Терешкова, начиная с полета в космос, всегда была примером и символом служения Отечеству. "Причем в разных местах, на разных должностях, и сейчас продолжаете активно трудиться в Государственной Думе", — заявил глава государства.
В заключение президент РФ поблагодарил Терешкову за активную работу в Думе. "Вам за это отдельное спасибо. Когда такие люди, как Вы, представлены в парламенте, это повышает доверие к высшему законодательному органу страны", — подчеркнул глава государства.
Агентство добавляет, что бронзовую скульптуру "Чайка садится на Волгу" в 1996 году создал советский скульптор, народный художник СССР Иулиан Рукавишников. Картину "Чайка над Волгой" написал в этом году художник Виталий Зайцев.
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