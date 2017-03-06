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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя, передает "Интерфакс".
"Я подписал постановление, которое приводит правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством", – заявил Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник, 6 марта. Премьер добавил, что срок перечисления денег теперь сокращается с месяца до 10 рабочих дней, отметив, что "ждать придется меньше".
Также Медведев напомнил, что программе маткапитала исполнилось 10 лет, за которые им воспользовались около пяти миллионов семей. Премьер подчеркнул, что правительство решило продлить ее еще на два года, отметив, что данная программа внесла немалый вклад в улучшение демографической ситуации в стране.
Вице-премьер РФ Ольга Голодец добавила, что сейчас срок рассмотрения и удовлетворения заявлений на получение маткапитала сокращается в три раза.
По ее словам, эксперты оценивают вклад материнского капитала в изменение демографической ситуации на уровне порядка 60%. Она добавила, что четыре года подряд в стране наблюдается положительный прирост населения в "абсолютно непростых условиях, когда численность женщин в фертильном возрасте абсолютно сокращается".
Напомним, 3 марта стало известно о намерении главы Министерства труда и соцзащиты Максима Топилина предложить правительству продлить программу маткапитала еще на пять лет.
В минувшем году выплата по программе составляла 453 026 рублей.
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