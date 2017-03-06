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Международный суд ООН начал слушания по иску Украины против России, сообщает в понедельник, 6 марта, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Агентство напоминает, что в январе Украина подала в Международный суд в Гааге иск, в котором утверждается, что РФ якобы нарушила конвенции по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Российское внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, заявило, что Киев не представил подтверждений своей позиции. При этом в Москве подчеркнули, что собираются использовать все доступные средства правовой защиты.
В украинском МИД отмечают, что Киев требует от суда обязать РФ "прекратить нарушение международного права", то есть "обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия на Украину, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований".
В комментарии внешнеполитического ведомства Украины сказано, что рассмотрение иска по существу будет продолжено независимо от решения суда относительно запроса о применении предупредительных мер.
Предполагается, что слушания будут длиться четыре дня: Украина представит свои аргументы в понедельник и среду, а Россия – во вторник и четверг. В украинском МИД добавляют, что Международный суд ООН обычно рассматривает запросы о введении временных мер в ускоренном порядке, поэтому решение ожидается в течение нескольких недель.
Относительно рассмотрения дела по существу в ведомстве сказали, что в течение нескольких ближайших месяцев суд ООН определит расписание представления сторонами процессуальных документов, а затем будут назначены устные слушания.
Агентство пишет, что ранее МИД РФ отмечал, что Москва столкнулась с нежеланием Киева вести диалог по существу. Основная цель подачи иска – не урегулирование разногласий, а поиск повода для обращения против РФ в Международный суд.
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