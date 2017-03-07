Фото: podmoskovje.com
Синоптики прогнозируют в Алтайском крае во вторник, 7 марта, солнечную погоду, гололед и ветер переменных направлений.
По данным регионального Гидрометцентра, в крае без осадков, на дорогах гололедица, в ночные и утренние часы местами изморозь, туман.
Днем по региону 0…-5 градусов, в предгорьях до +5 градусов.
Ветер переменный, 3-8 метров в секунду.
В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман. Днем по краю 0…-2 градуса, ветер до 8 метров в секунду.
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