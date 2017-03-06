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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы гибели российского солдата в Сирии. Так он ответил на просьбу прокомментировать соответствующее сообщение СМИ, пишет "Интерфакс".
"Мы не располагаем информацией на этот счет", – цитирует агентство слова официального представителя Кремля, который порекомендовал обратиться за комментарием в Минобороны России.
Агентство напоминает, что ранее СМИ сообщили, что 23-летний Иван Слышкин погиб в Сирии во время выполнения боевого задания в составе группы российских войск. Сообщалось, что солдат скончался от выстрела снайпера.
Также СМИ опубликовало фото с похорон солдата, которые состоялись в понедельник, 6 марта. На снимке надгробного камня видна дата смерти — 12 февраля, добавляет "Лента.ру".
По данным средств массовой информации, во время срочной службы в вооруженных силах в начале 2010-х Слышкин выполнял воинский долг в Чеченской Республике, имел боевые награды "За службу на Северном Кавказе", "За мужество", "За отвагу".
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