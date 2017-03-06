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Житель Китая едва не утонул при попытке переплыть реку с помощью установленного на плот экскаватора. Машина в итоге упала в воду, пишут "Вести" со ссылкой на South China Morning Post.
Отмечается, что инцидент, который многие очевидцы сняли на видео, произошел в городе Цзянмэнь провинции Гуандун на юге страны. Строительный рабочий по каким-то причинам решил не ехать на другую сторону реки через мост, а загнал экскаватор на самодельный плот и поплыл, загребая воду ковшом, словно веслом.
Сначала все шло хорошо, однако на середине пути тяжелая машина перевернулась и упала в воду. Строитель успел выбраться из кабины экскаватора, а затем ему помогли выбраться на берег подъехавшие на место ЧП спасатели.
"Для того чтобы пересечь реку, лучше проехать по мосту. Не думаю, что вы такой хороший водитель, что можете пересечь реку таким способом", – отметил один из спасателей.
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