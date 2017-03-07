Фото: avito.ru
Коттедж площадью 200 квадратных метров на участке 10 соток продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 10,5 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.
"Продам двухэтажный коттедж 200 метров квадратных + 100 метров квадратных цокольный этаж, на участке 10 соток, в черте города, в поселке Солнечная Поляна. Стены дома (толщина – 75 см) из газобетона (ЗЯБ), облицован кирпичом. В доме пять комнат, просторная кухня, два больших холла, два санузла. Высота потолков – 3,2 метра", – уточняется в объявлении.
Также отмечается, что в доме выполнена качественная отделка, пол – дубовый паркет. В жилье установлены телефон, интернет, сигнализация.
На участке расположены два гаража, погреб и сарай.
Комментарии
Наличие телефона и интернета при покупке объекта за 10 лямов, конечно, очень существенно. Лучше расскажите, как там с грунтовыми водами, плесенью, фундаментом и сколько выставили налогов?