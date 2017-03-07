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Как сильно подорожают коммунальные услуги для барнаульцев в 2017 году?

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Портал Amic.ru публикует данные краевого управления по регулированию цен и тарифов о планируемом увеличении стоимости ЖКУ

Фото: nashgorod.ru

Традиционный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидает жителей Барнаула с 1 июля текущего года.

Ранее портал Amic.ru уже информировал о том, как возрастет плата за электроэнергию для жителей Алтайского края. Тариф увеличится для городского населения как с газовыми плитами, так и с электрическими.

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Что же касается других тарифов, то, как следует из информации, опубликованной профильным краевым управлением, плата возрастет на холодное и горячее водоснабжение, а также на тепло и водоотведение.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение указаны в рублях за один кубометр, а тарифы на теплоснабжение указаны в рублях за 1 Гкал.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.03.2017 07:00
Гость

Когда же населению дадут по жить, правительство АК вообще нас не слышит

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