Фото: nashgorod.ru
Традиционный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидает жителей Барнаула с 1 июля текущего года.
Ранее портал Amic.ru уже информировал о том, как возрастет плата за электроэнергию для жителей Алтайского края. Тариф увеличится для городского населения как с газовыми плитами, так и с электрическими.
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Что же касается других тарифов, то, как следует из информации, опубликованной профильным краевым управлением, плата возрастет на холодное и горячее водоснабжение, а также на тепло и водоотведение.
Тарифы на водоснабжение и водоотведение указаны в рублях за один кубометр, а тарифы на теплоснабжение указаны в рублях за 1 Гкал.
Комментарии
Когда же населению дадут по жить, правительство АК вообще нас не слышит