Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю, vk.com/barneos22
Серьезный пожар произошел в частном двухэтажном жилом доме, расположенном на улице Парижской Коммуны, вечером в понедельник, 6 марта, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Как сообщается, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 22:07. Огонь быстро распространялся по горючим конструкциям, и общая площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. Сотрудники МЧС присвоили пожару повышенный ранг сложности.
На ликвидацию пожара выезжали 26 сотрудников МЧС и семь единиц боевой и специальной техники. Чтобы ликвидировать пожар, огнеборцам потребовалось меньше часа. Проблема еще заключалась в том, что огонь мог перекинуться на рядом стоящие дома, но этого удалось избежать.
Предположительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем. Пострадавших при пожаре нет.
Комментарии
Знатно полыхало. С кардиоцентра казалось, что горит примерно так же, как "коммунальщик".
Сгорел "резиновый дом" На парижской коммунны 67А.