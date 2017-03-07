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Предпраздничное утро в Барнауле началось с серьезных пробок

, ИА "Амител"
Сотрудники ДПС перекрыли улицу Эмилии Алексеевой

Фото: скриншот страницы

Серьезные пробки скопились рано утром во вторник, 7 марта, в Барнауле. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас в краевой столице семибалльные пробки.

Жители Барнаула предупреждают о пробке, образовавшейся на участке от улицы Озерной до Космонавтов. Это произошло из-за того, что сотрудники ДПС перекрыли движение на улице Эмилии Алексеевой. Причина неизвестна.

Традиционно стоит местами проспект Ленина в сторону центра, затруднено движение на улицах Северо-Западная, Матросова, Молодежная и проспекте Строителей.

Стоят улицы Малахова, Попова, Власихинская и Павловский тракт. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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