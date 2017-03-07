Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу CNN, что истерия Вашингтона, а также американские СМИ вредят отношениям России и США. Об этом пишет ТАСС.
Также во время интервью представитель Кремля заметил, что Москва не собирается вмешиваться во внутреннюю политику Америки.
"Единственное, что могу сказать, так это то, что эта истерия и общественное мнение, истерия в официальном Вашингтоне и истерия в американских средствах массовой информации – все это наносит большой ущерб будущему наших двусторонних отношений", – подчеркнул Дмитрий Песков.
Комментарии
СМИ США вредят отношениям России и Америки
За хорошие деньги кто-то рискует своей жизнью в шахте, кто-то в полиции, кто-то в СМИ, раздувая мировой конфликт рискует сгореть в ядерном угаре Третьей мировой. СМИ США могут предполагать, что риск не так уж велик, раз за него хорошо платят. Тем более рискуют не только СМИ, а весь мир, но деньги за это получают СМИ. Все упирается в бабки, ничего личного
- гость - 7 марта 2017 г. 09:40 Что, очкуешь? Не сцы, все не сгорят - не зря же ПРО строят.
- гость - 7 марта 2017 г. 09:46 Что, очкуешь? Не сцы, все не сгорят - не зря же ПРО строят.
ПРО не панацея, сгорит тот кто надо. Ближайшие соседи сгорят точно, ПРО ловит только баллистические ракеты
- гость - 7 марта 2017 г. 09:56 ПРО не панацея, сгорит тот кто надо. Ближайшие соседи сгорят точно, ПРО ловит только баллистические ракеты
Вот сейчас КНДР стрельнет и узнаем насколько ПРО эффективна, если стрелять с Дальнего Востока
- гость - 7 марта 2017 г. 09:56 ПРО не панацея, сгорит тот кто надо. Ближайшие соседи сгорят точно, ПРО ловит только баллистические ракеты --- Но США-то не сгорят - и это главное. А Европа - да гори она...
- гость - 7 марта 2017 г. 09:57 Вот сейчас КНДР стрельнет и узнаем насколько ПРО эффективна, если стрелять с Дальнего Востока --- Не стрельнет - кто их кормить тогда будет? Вот Трамп на них что-то осерчал, может и двинуть.
- гость - 7 марта 2017 г. 10:01 Не стрельнет - кто их кормить тогда будет? Вот Трамп на них что-то осерчал, может и двинуть
Ну если кормить будут, не стрельнет. Только походу если кормить будут плохо, им терять будет нечего
- гость - 7 марта 2017 г. 10:03 Ну если кормить будут, не стрельнет. Только походу если кормить будут плохо, им терять будет нечего --- Ничего, одну рожу Ына США как-нибудь прокормят. А корейские рабочие и травкой сыты.
- гость - 7 марта 2017 г. 10:06 Ничего, одну рожу Ына США как-нибудь прокормят. А корейские рабочие и травкой сыты.
Ын прекрасно понимает, что если корейские рабочие от голода не смогут делать ему ракеты, США перестанут его кормить. Так что кормить придется всех. Всех, кто делает ракеты. А то они их начнут запускать