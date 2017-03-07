Фото: vk.com/barneos22
Огромные пробки образовались утром во вторник, 7 марта, на нескольких улицах в Барнауле из-за перекрытия проезда по Эмилии Алексеевой.
Как уточнили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, улицу Алексеевой пришлось закрыть из-за вышедшей на проезжую часть воды. По всей видимости, на отрезке между улицами Попова и Малахова произошел порыв на водопроводе.
"В настоящее время проезд открыт, движение осуществляется в нормальном режиме", – добавили в Госавтоинспекции.
Между тем на момент закрытия улицы огромные пробки выстроились на Попова и проспекте Космонавтов.
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