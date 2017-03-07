Фото: juliel.ru
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета в интервью "Газете.RU" рассказала, что в свое время ее отец занимался частным извозом.
"Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег и мама с папой, уложив меня спать, после работы и учебы уезжали "бомбить" по ночам. Никогда в жизни мы не испытывали зависти и злости к более успешным или богатым, чем мы. Главными в нашей семье были дружба, поддержка и любовь", – вспоминает Елизавета Пескова.
Также она подчеркнула, что сегодня она испытывает жалость к тем людям, которые пишут на просторах интернета злые комментарии. "Пока они не поймут, что зависть не сделает их жизнь лучше, в их жизни ничего не изменится", – добавила Елизавета.
Отметим, что Елизавета Пескова является дочерью пресс-секретаря президента от его прежнего брака с Екатериной Солоцинской. Сейчас Елизавета вместе с мамой живет в Париже.
Комментарии
открою секрет, в СССР предки типа "бомбили" по ночам, а на самом деле ездили к любовницам
Тем не менее 2 автомобиля в семье было. Не так-то и плохо жили, но хотели бОльшего
а ребенка на гувернантку оставляли)
""Пока они не поймут, что зависть не сделает их жизнь лучше, в их жизни ничего не изменится", – добавила Елизавета." О какой завести она говорит? Просто большинство добропорядочных граждан презирают воров, которые открыто разворовывают страну.
так как Елизавета 1998 года рождения, то естественно хорош был из papa "бомбила" "А я бы еще немножко шил, и жил бы лучше, чем король..." (с) С 1989 года работал в системе МИД СССР. С 1990 по 1994 год — дежурный референт, атташе, затем третий секретарь посольства СССР, а затем Российской Федерации в Турции. С 1994 года по 1996 год работал в аппарате МИД России. С 1996 года по 2000 год — второй, потом — первый секретарь российского посольства в Турции. В 2000 году, после назначения Владимира Путина исполняющим обязанности президента и последующего его избрания президентом, Песков был назначен начальником отдела по связям со СМИ управления пресс-службы администрации президента.
Правительство продало нас. зарплаты кучке людей по 400 000 руб. А остальные пусть пропадают. Они то работают, а мы нет.Пусть живут на 30 000. и хватит.
09:43, я думаю, тут надо начать с фамилий тех, кто еще не разворовал, но мечтает это сделать. тот же Нав-й например. тут все проще - девочка из Лондона учит жить. но Песков заработал деньги явно не работая в такси
Недавно прочитал интересную статью, не здесь естественно, о миграции миллионеров в 2016. На первом месте по их бегству уже несколько лет Франция. Каждый восьмой бежавший миллионер из этой страны. Причины, думаю, всем понятны. Бегут французы, за исключением Депардье, не в Россию конечно.
нет, напишите, почему в Париж
девочка совсем перегрелась на лазурном побережье. так врать еще уметь надо
Девочке внимания надо, мама у неё вообще в ауте, за дочерью не следит.
Газета. вру уже совсем докатилась - брать интервью у 17-летней школьницы. Мало им недавнего обкека с Орбакайте.
Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод.
Чмошник этот Песков(
такая же неприятная как папаша
Перепутали с рассказом мамы
Екатерина Солоцинская вышла замуж за 27-летнего Дмитрия Пескова, едва ей исполнилось 18. Оба из дипломатических семей, Дмитрий – блестящий переводчик с турецкого. Они познакомились в посольстве России в Анкаре, где работал Катин папа, и вместе провели в Турции несколько лет. Во время учебы на филфаке МГУ финансовое положение в их семье было настолько тяжелым, что по ночам им приходилось "бомбить". Уже потом, вспоминает Екатерина в интервью журналу Tatler, они с мужем жили в своем доме на Рублевке:
ну ей из Хранции видней наверное. Жираф большой , ему видней!
Любовь, поддержка ... всегда... в нашей семье... блабла... Семью вашей давным давно нет.
Девчонка ради внимания всякую чушь собирает... франция это страна сплошных негров и арабов, с витринами игрушечных членов и горами мусора. нашла чем хвастать