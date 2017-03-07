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Китайскую икру, которая была расфасована в бывших свинарниках, продавали в элитных московских магазинах. Об этом пишет "Лайф".
По данным издания, продавцы уверяли покупателей, что икра производилась на рыбоводной ферме под Тверью. Также они обещали выдавать сертификаты покупателям, если они решат вывезти икру за границу.
В других магазинах продавцы уверяли, что продукт изготавливали в городе Ржеве Тверской области. Между тем стоит эта икра недешево – больше 100 тысяч рублей за килограмм.
Ранее в СМИ писали, что сотрудники правоохранительных органов в Тверской области изъяли тонну произведённой в Китае икры. Предприимчивые бизнесмены фасовали икру в баночки с этикеткой "Золото Каспия" и поставляли в московские магазины. Экспертиза показала, что употребление этой икры вредно для здоровья.
Комментарии
кесареву кесарево
а че свиньи не люди чтоли?
в БЫВШИХ свинарниках. какая разница что там было?
икра то наверное ЧЕРНАЯ, а на картинке - красная
да неее, наверняка желатиновая
им, можно и в действующих, расфасовывать.